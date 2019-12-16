Сообща к полноценной жизни: как социализируются бывшие наркозависимые

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Свердловской области начали применять новую методику ресоциализации людей, преодолевающих зависимость. Новизна заключается в том, что помогают начать бывшим наркозависимым жить полной социальной жизнью люди с инвалидностью. То есть, те кто не понаслышке знает о всех сложностях интеграции в общество.

Проект придуман организацией "Белая трость". Как поясняет ее президент Олег Колпащиков, социализация в данном случае – это дорога с двухсторонним движением. Ведь те, кто преодолел зависимость, в свою очередь помогают лучше интегрироваться в социум инвалидам. Так сообща двигаются к полноценной жизни.

"Главное – это максимальное вовлечение бывших нарко- и алкозависимых и инвалидов в общественную жизнь и добровольческую деятельность. Продвинутые люди с инвалидностью, имеющие хороший опыт социализации и трудоустройства, делятся своим опытом с преодолевающими зависимость, а преодолевающие зависимость после реабилитации участвуют в инклюзивных социальных проектах", – пояснил президент организации "Белая трость" Олег Колпащиков.

Одним из таких полезных и социальных проектов является молодежный экологический волонтерский инклюзивный лагерь.

Люди с ограниченными возможностями и преодолевшие наркозависимость вместе делают родной Екатеринбург чище. Волонтеры заранее выбирают место высадки экологического десанта, затем разбивают лагерь и убирают близлежащую территорию. Также в лагере проходят воркшопы и семинары, посвященные экологии, развитию инклюзивного взаимодействия и инклюзивных добровольческих движений.

Кроме того, подопечные фонда "Белая трость" активно участвовали в проведении первого международного конгресса людей преодолевающих зависимость. На нем бывшие наркозависимые не только выступили в роли организаторов и слушателей, но и попробовали себя в качестве спикеров. Такой откровенный разговор о проблемах, которые удалось преодолеть, для многих был в новинку. Обычно подобные обсуждения проходят анонимно в закрытых клубах.

"Люди, преодолевающие зависимость, открыто говорили о своих проблемах. Что интересно, что всем очень понравился этот конгресс. Не только людям, преодолевающим зависимость, но и представителям учебных заведений. Все поняли, что проблема существует и у нее очень большая массовость. А методов решения немного", – сообщил Олег Колпащиков.

Открытость – тоже один из методов реабилитации. Своим примером подопечные фонда показывают, что не стоит списывать со счетов человека, если он единожды оступился.

"Обычно ставят крест на людях с зависимостью, считается, что наркоман не может измениться и так далее. А мы нашли очень много примеров позитивных. Когда люди активные, они активны в общественной работе, активные в профессиональной деятельности, и мы начали открыто говорить про эти примеры", – сказал Колпащиков.

Еще одним подспорьем в реабилитации является проект "Школа социального менеджмента". В рамках этой инициативы люди, преодолевающие зависимость, проходят тренинги по социальному проектированию и менеджменту. Еще здесь получают навыки по организации и проведению социальных мероприятий, участвуют в тренингах по повышению уровня коммуникации и этике речи. Также там обучают работать в соцсетях и рассказывают об основах бюджетирования, учат работе с фото, видео и гаджетами.