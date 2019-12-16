Дмитрий Желудков: число невыездных россиян-должников ежегодно растет

Судебные приставы в канун новогодних праздников призывают россиян, планирующих выехать за рубеж, заблаговременно проверить себя по базе должников – наличие долга, превышающего 10 тысяч рублей, может быть причиной ограничения выезда из страны. Сколько судебные приставы в уходящем году вынесли постановлений об ограничении должников в выезде за рубеж, как проверить себя на наличие долгов и при необходимости быстро и удобно их оплатить, в интервью РИА Новости рассказал заместитель начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

— Дмитрий Владимирович, как много россиян сейчас ограничены в выезде за границу и сколько всего таких постановлений судебные приставы выносили в 2019 году?

— По состоянию на 1 ноября 2019 года действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 455,8 тысячи постановлений или на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда действовало почти три миллиона таких постановлений.

Всего же за 10 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 1,9 миллиона постановлений или на 41% больше, чем за 10 месяцев 2018 года, когда было вынесено 4,7 миллиона таких постановлений.

— Сколько денег удалось взыскать благодаря принудительным мерам исполнения?

— Применяя меры принудительного исполнения, в том числе временное ограничение на выезд, за 10 месяцев текущего года судебные приставы смогли взыскать долгов на сумму 104,2 миллиарда рублей.

— Какова минимальная сумма долга, при которой может быть ограничено право выезда?

— Судебный пристав-исполнитель вправе временно ограничить должника в выезде из страны, если он игнорирует решение суда о выплате алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей.

По другим категориям исполнительных производств порог задолженности, при котором может быть ограничен выезд из России, составляет 30 тысяч рублей и более. Но нужно помнить, что по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольной оплаты долга судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10 тысяч рублей.

— Какова динамика применения этой меры принуждения за последние пять лет, с чем связан рост/падение?

— Ежегодно отмечается увеличение количества постановлений о временном ограничении на выезд должника из России. Оно в первую очередь связано как с эффективностью применения указанной меры, зачастую являющейся единственным фактором, обеспечивающим исполнение судебного акта, так и с увеличением количества поступающих на принудительное исполнение исполнительных документов.

— Какие сервисы сейчас существуют, чтобы узнать об ограничении и оплатить долг?

— Чтобы избежать негативных ситуаций при пересечении границы РФ, рекомендуется заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности посредством сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и при необходимости произвести своевременную оплату. Это можно сделать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте приставов в режиме онлайн через различные электронные платежные системы, в том числе со счета мобильного телефона, через салоны сотовой связи; с помощью приложения "ФССП" для мобильных устройств в режиме онлайн через электронные платежные системы; через личный кабинет в интернет-банке Сбербанк ОнЛ@йн, выбрав услугу "ФССП России" (для пользователей банковских карт Сбербанка России); через терминалы и банкоматы моментальной оплаты; распечатать квитанцию для оплаты с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и оплатить непосредственно в банке.

— Сколько россиян обращались к банку данных исполнительных производств в 2019 году, чтобы проверить свои долги?

— За 11 месяцев текущего года в информационный сервис "Банк данных исполнительных производств" пользователями официального сайта ФССП России было направлено более 282 миллионов запросов.

Подписаться на получение таких сведений постоянно граждане могут через информационный сервис "Банк данных исполнительных производств" на сайте или через приложение к "Банку данных исполнительных производств" для мобильных устройств.

— Планирует ли служба проводить какие-либо информационные акции, связанные с уведомлением граждан о долгах в преддверии Нового года?

— 20 декабря в преддверии новогодних праздников территориальными органами ФССП России будет проведена Всероссийская информационная акция "Узнай о своих долгах".

Цель акции – привлечь внимание граждан к необходимости проверить себя на наличие долгов и своевременно их погасить, в том числе через электронные ресурсы ФССП России. Акция предполагает проведение мероприятий в местах массового скопления людей с привлечением средств массовой информации для правового просвещения граждан и повышения их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности.

— Если ли какие-то сервисы, предоставляющие информацию об ограничении на выезд из страны онлайн?

— Информация о наличии временного ограничения на выезд из России не подлежит опубликованию, в связи с чем сервисов, позволяющих в режиме онлайн получить соответствующую информацию, не имеется. Человек может только заблаговременно проверить наличие на принудительном исполнении исполнительных производств посредством сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте ФССП России и исполнить свои обязательства. Если исполнительных производств в отношении вас нет, можно не волноваться об ограничении выезда.

— Если человек уже в аэропорту узнал об ограничении, как ему оперативно его снять? Каков сейчас минимальный срок снятия ограничения после оплаты долга?

— Электронный сервис "Банк данных исполнительных производств" предоставляет возможность на месте оплатить задолженность по исполнительному производству с помощью любых банковских карт и со счета мобильного телефона. Также с помощью этого сервиса можно сформировать и распечатать квитанцию и оплатить задолженность в любой кредитной организации.