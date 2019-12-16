У собаки не боли: школьники печатают лонгеты для животных на принтере

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Участники астраханского технопарка "Кванториум" придумали, как облегчить работу ветеринаров и заменить непрактичный классический гипс на современное и удобное изделие. Свой проект по производству пластиковых лонгет для животных они представили на техническом конкурсе для школьников "РОСТ". Проект прошел в финал, но не получил призового места, тем не менее авторы собираются развивать свою идею.

Проект печати лонгет на 3D-принтере развивается в астраханском "Кванториуме" уже несколько лет, руку к нему приложило множество учеников, вспоминает главный инженер технопарка, преподаватель Hitech-центра Антон Рябинцев.

Первая группа ребят рассчитывала, как получить трехмерную модель лапы животного. Для этого они буквально обводили лапы на бумаге, сканировали и обрабатывали изображения. Вторая группа эксперементировала с формой ячеек лонгет. Ребята выяснили, что квадратная и шестиугольная формы не подходят для наложения на выпуклые поверхности, например крупный сустав. Школьники разработали специальную волнообразную развеску ячеек с перегородками. 11-классница Стояна Рогачевская представляла проект на конкурсе "РОСТ".

"Наш проект не вписался в секцию "Биология", ведь мы рассматривали проект больше с инженерной стороны. Со всей страны поступило около 500 заявок, 113 прошли в конкурс. Только в нашей категории было 10 проектов", – говорит Рогачевская.

Универсальный пластик

По словам Рябинцева, проект до сих пор в разработке, создателям предстоит доделать множество деталей. Они планируют провести опросы ветеринаров и выявить самые типичные травмы у кошек и собак распространенных пород.

"Далее мы сможем регулировать размеры шаблонов, не создавая их с нуля", – говорит Рябинцев. Разработчики рассчитают длину лапы распространенных пород кошек и собак в любом возрасте, чтобы врач с учетом травмы мог быстро подобрать нужную форму и размер лонгета, дальше ему останется только нажать кнопку печати.

При изготовлении лонгет используется PLA-пластик – это самый распространенный материал для 3D-печати. Он удобен для применения в травмотологии тем, что размягчается при температуре около 60 градусов, а после соприкосновения с кожей быстро остывает и отвердевает. Кроме того, он подлежит переработке.

Красивые и надежные пластиковые лонгеты наверняка будут пользоваться популярностью у хозяев питомцев, однако для их применения придется оборудовать ветеринарные клиники недешевыми 3D-принтерами. Команда Рябинцева это понимает, поэтому они и разработали свой специальный принтер, который должен стоить значительно меньше. Его цена пока складывается только из стоимости комплектующих – 15 тысяч рублей. С учетом производственных, маркетинговых и других издержек, по оценкам Рябинцева, цена для покупателя может составить до 100 тысяч рублей.

"У 3D-принтеров есть три оси X, Y, Z. Наш прототип похож на обычные, но у него ось Z специально подобрана для печати небольших предметов, поэтому он дешевле и компактнее других", – поясняет Рябинцев.

Конструкцию надо дорабатывать

Команда "Кванториума" изначально планировала создавать лонгеты для животных, однако на российском рынке уже работает компания, предлагающая 3D-печатные лонгеты для людей. "У нас учебное заведение, и проекты переходят от одной группы к другой после учебного года. Для нас это учебный процесс, а для них – бизнес", – говорит Рябинцев. Он добавил, что учебный проект не подразумевал привлечения инвестиций.

Стояна Рогачевская планирует и дальше работать над идеей, чтобы обеспечить животных надежными и удобными лонгетами, но до этого еще далеко.