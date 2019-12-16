Башня, горка, лабиринт: строительство ледового городка в Чите

Площадь Ленина в Чите готовят к новому году.
Горожан ждут настоящие "Рождественские приключения".
Горожан ждут настоящие "Рождественские приключения".
Центр города украсят сказочные фигуры, замок и даже лабиринт.
Центр города украсят сказочные фигуры, замок и даже лабиринт.
Городок строят профессиональные художники из Иркутска и Читы.
Городок строят профессиональные художники из Иркутска и Читы.
Все строения возводят изо льда.
Одним из главных объектов станут горки для маленьких и взрослых.
Одним из главных объектов станут горки для маленьких и взрослых.
Под горками расположатся ледяные скульптуры.
Пройти в городок можно будет через новогодние ворота с цифрами "2020".
Пройти в городок можно будет через новогодние ворота с цифрами "2020".
Лед разрезают пилами.
Кубики аккуратно подгоняют друг к другу и примораживают.
Кубики аккуратно подгоняют друг к другу и примораживают.
Когда все будет готово, городок подсветят яркими огоньками.
Когда все будет готово, городок подсветят яркими огоньками.
Скульптор работает над созданием ледяной фигуры.
Скульптор работает над созданием ледяной фигуры.
Городок откроют для посетителей 25 декабря.
Строительство ледового городка в Чите.