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Башня, горка, лабиринт: строительство ледового городка в Чите
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РИА Новости

Башня, горка, лабиринт: строительство ледового городка в Чите

11:28 16.12.2019
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На центральной площади Читы возводят ледовый городок "Рождественские приключения". Как идет строительство, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Площадь Ленина в Чите готовят к новому году.

Скульпторы во время строительства ледового городка на площади имени Ленина в Чите
1 из 14

Площадь Ленина в Чите готовят к новому году.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Горожан ждут настоящие "Рождественские приключения".

Ледяные скульптуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
2 из 14

Горожан ждут настоящие "Рождественские приключения".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Центр города украсят сказочные фигуры, замок и даже лабиринт.

Рабочие во время строительства ледового городка на площади имени Ленина в Чите
3 из 14

Центр города украсят сказочные фигуры, замок и даже лабиринт.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Городок строят профессиональные художники из Иркутска и Читы.

Скульптор во время создания ледяной фигуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
4 из 14

Городок строят профессиональные художники из Иркутска и Читы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Все строения возводят изо льда.

Скульптор во время создания ледяной фигуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
5 из 14

Все строения возводят изо льда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Одним из главных объектов станут горки для маленьких и взрослых.

Рабочий во время строительства ледового городка на площади имени Ленина в Чите
6 из 14

Одним из главных объектов станут горки для маленьких и взрослых.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Под горками расположатся ледяные скульптуры.

Рабочий во время строительства ледового городка на площади имени Ленина в Чите
7 из 14

Под горками расположатся ледяные скульптуры.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Пройти в городок можно будет через новогодние ворота с цифрами "2020".

Строительство ледового городка на площади имени Ленина в Чите
8 из 14

Пройти в городок можно будет через новогодние ворота с цифрами "2020".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Лед разрезают пилами.

Рабочий во время строительства ледового городка на площади имени Ленина в Чите
9 из 14

Лед разрезают пилами.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Кубики аккуратно подгоняют друг к другу и примораживают.

Ледяные скульптуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
10 из 14

Кубики аккуратно подгоняют друг к другу и примораживают.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Когда все будет готово, городок подсветят яркими огоньками.

Ледяной замок на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
11 из 14

Когда все будет готово, городок подсветят яркими огоньками.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Скульптор работает над созданием ледяной фигуры.

Скульптор во время создания ледяной фигуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
12 из 14

Скульптор работает над созданием ледяной фигуры.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Городок откроют для посетителей 25 декабря.

Строительство ледового городка на площади имени Ленина в Чите
13 из 14

Городок откроют для посетителей 25 декабря.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Строительство ледового городка в Чите.

Ледяные скульптуры на территории строящегося ледового городка на площади имени Ленина в Чите
14 из 14

Строительство ледового городка в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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