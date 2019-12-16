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РИА Наука
2019-12-16T09:00+0300
https://ria.ru/20191216/1562350128.html
Донская разработка повысит эффективность комбайнов в два раза
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РИА Новости

Донская разработка повысит эффективность комбайнов в два раза

09:00 16.12.2019
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© РостсельмашЗерноуборочный комбайн RSM 161 компании "Ростсельмаш"
Зерноуборочный комбайн RSM 161 компании Ростсельмаш
© Ростсельмаш
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разрабатывают уникальную энергоэффективную технологию пневмо-механического выделения зерна из колоса, которая, по их словам, позволит повысить производительность комбайнов примерно в 2 раза и сократить расход топлива на 30-40%.
Уборка зерновых, по словам специалистов, на сегодняшний день является одним из наиболее энергоемких процессов в сельхозпроизводстве, а потери зерна из-за несовершенства техники и процессов вымолота зерна из колоса оцениваются в мире в 10-15%, что для России составляет порядка 8-15 млн тонн.
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Сегодня для проведения уборочных работ и в России, и во всем мире применяют комбайны, в которых реализован способ обмолота, изобретенный более века назад. Всю выращенную массу срезают и подают в молотильное устройство, и при этом, как выяснили ученые, только около 7% затраченной энергии расходуется на выделение зерна из колоса.
Ученые ДГТУ совместно с Аграрным научным центром "Донской" разрабатывают принципиально новые пневмо-механические методы выделения зерна из колоса, основанные на применении резонансных, вибрационных, импульсных, акустических и других нетрадиционных способов воздействия.
"На основе созданных в университете математических и компьютерных моделей связи зерна с колосом были установлены диапазоны резонансных частот, при которых энергия, требуемая для выделения зерна из колоса, может быть снижена в 3-4 раза. Это позволит повысить производительность машин в 1,8 – 2 раза, а также сократит расход топлива на 30-40%", — заявил декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.
Как отметили ученые, за рубежом подобных исследований не проводится. По их словам, специалисты всего мира заняты усовершенствованием процесса уборки сельскохозяйственных культур, но до настоящего времени разрабатывались только варианты увеличения мощности двигателя комбайна и пропускной способности молотильного аппарата.
В результате массы современных комбайнов достигли значений, оказывающих существенное влияние на переуплотнение почвы и снижение плодородия. Помимо этого, от 10 до 40% зерна и семян подвергается дроблению и микротравмированию. В образовавшиеся микротрещины проникают вирусы и грибы, отравляющие зерно микотоксинами.
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"Достигнутые результаты послужат основой для разработки инновационных средств уборки зерновых колосовых культур. Мы уверены, что благодаря улучшению технологического процесса будут значительно снижены потери зерна и, главное, сохранено его качество", — прокомментировал Дмитрий Рудой.
Как сообщили ученые, теоретические расчеты подтверждены экспериментально — как в лабораторных условиях, так и на экспериментальных полевых машинах. Испытания проходили в уборочный период на Дону на опытных полях АНЦ "Донской".
Исследования выполняются в соответствии с программой приоритетных фундаментальных исследований президиума Российской академии наук, рассчитанной на 2018-2020 гг.
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