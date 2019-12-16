Рацион древних людей дал новую датировку неолитической революции

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские ученые выдвинули гипотезу, что в Нижнем Поволжье и Северном Прикаспии производящее хозяйство возникло раньше, чем принято считать в научных кругах. Гипотеза была сформирована на основе анализа керамики каменного века, найденной в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета.

По словам исследователей, благодаря липидному анализу удалось установить появление молочных продуктов в рационе у носителей прикаспийской культуры. Ученые отметили, что результаты анализа свидетельствуют о появлении скотоводства в Восточной Европе в конце VI тыс. до н. э. Новые данные значительно меняют представления науки о процессе так называемой "неолитической революции", суть которой связана с переходом к производящему хозяйству.

Эксперты рассказали, что одной из самых распространенных находок при проведении археологических раскопок являются керамические изделия: остатки сосудов различных форм, размеров и назначения. Помимо информации о культуре и уровне технологии, такие находки могут нести через века сведения о рационе питания общества, в котором использовалась обнаруженная керамика. Дело в том, что при приготовлении или хранении пищи в грубых глиняных сосудах жиры, которые содержатся в продуктах питания, впитываются внутренними поверхностями керамики.

"Если липиды правильно извлечь из стенок сосуда и проанализировать на специальном приборе, то их соотношение может рассказать о том, какими продуктами питались владельцы керамики", — прокомментировал участник исследования, заведующий кафедрой химии Самарского университета Игорь Платонов.

Ученые отметили, что до применения липидного анализа исследователи считали, что производящее хозяйство в Поволжье появляется в среде носителей протокурганной (хвалынской) культуры эпохи энеолита (V-IV тыс. до н. э).

"Липидный анализ показал, что скотоводство появляется раньше, с распространением прикаспийской культуры", — объяснил один из участников исследования, заведующий кафедрой отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Выборнов.

© Фото : пресс-служба Самарского университета Процесс раскопок в поселении Орошаемое в Саратовской области © Фото : пресс-служба Самарского университета Процесс раскопок в поселении Орошаемое в Саратовской области