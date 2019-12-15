В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
"Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от селения Бейни. Неизвестные вандалы разгромили древние башенные постройки", - написал Льянов в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он уточнил, что следы погрома обнаружил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников.
"После установки факта противозаконных действий нами на место были вызваны работники Джейрахско-Ассинского музея заповедника, на балансе которых находятся данные постройки, которые сразу же подали заявление в отдел МВД района", - пояснил глава администрации.
Льянов обратился к жителям и гостям Джейрахского района, которые могли видеть людей, совершивших данное преступление, с просьбой сообщить в администрацию района или полицию.
"Мы надеемся, что виновных найдут, и они понесут заслуженное наказание", - подчеркнул руководитель района.
По словам Гогиева, несколько дней назад группа людей ночью выломала арочные камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза. "Уверен, часть "товара" они уже успели вывезти и спрятать… Уверен, что такие случаи не единичны", - отметил Гогиев в своем аккаунте в Instagram.