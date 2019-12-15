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Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии
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РИА Новости

Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

22:58 15.12.2019 (обновлено: 00:51 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
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По словам Володина, подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Он напомнил, что отношения между Москвой и Токио строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал спикер Госдумы.
Он добавил, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще, так как "неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика".
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Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.
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При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Вячеслав ВолодинЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских островов
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Почему не пугнуть сырьевую колонию без экономики с нищими туземцами. Кто смог наворовать давно семьи на запад перевезли. Остались добытчики, те кто еще при денежной должности,
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Александр Карпенко
8003114
Надо что бы Япония провела на островах референдум и как жители решат, так и будет. Это же справедливо.
16 декабря, 00:31
yangibon
3100319
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