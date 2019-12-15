Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
По словам Володина, подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Он напомнил, что отношения между Москвой и Токио строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал спикер Госдумы.
Он добавил, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще, так как "неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика".
Курильский вопрос
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.