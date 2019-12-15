Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.

Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

По словам Володина, подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Он напомнил, что отношения между Москвой и Токио строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал спикер Госдумы.

Он добавил, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще, так как "неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика".

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.