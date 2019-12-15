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В Новосибирской области ликвидировали открытое горение на складе
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РИА Новости

В Новосибирской области ликвидировали открытое горение на складе

22:42 15.12.2019
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© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в сети ВконтактеПожар в Доволенском районе Новосибирской области
Пожар в Доволенском районе Новосибирской области
© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в сети Вконтакте
НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пухом в Новосибирской области площадью 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на складе по хранению пуха в селе Довольное, в результате пожара произошло обрушение кровли здания.
"Ликвидировано открытое горение. На тушение привлекались восемь единиц техники и 22 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара здание выгорело внутри, произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.
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