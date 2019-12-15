В Новосибирской области ликвидировали открытое горение на складе

НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пухом в Новосибирской области площадью 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на складе по хранению пуха в селе Довольное, в результате пожара произошло обрушение кровли здания.
"Ликвидировано открытое горение. На тушение привлекались восемь единиц техники и 22 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара здание выгорело внутри, произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.