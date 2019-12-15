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Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
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РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства

22:35 15.12.2019 (обновлено: 05:27 16.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Запрос на изменение условий работ по укладке трубопровода будет рассмотрен в понедельник, при этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается, отмечает агентство.
Флаг Соединенных Штатов Америки
12 декабря, 15:46Сказано в эфире
Ответит ли ЕС на санкции США по "Северному потоку-2"? Мнение экспертаОт Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку-2", заявили в ВТП. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский, отстаивать коллективные интересы в этой ситуации Европе будет непросто.
Как писала ранее газета Bild, заявка нужна якобы из-за оговоренных в изначальном расширении на строительство трубопровода требований, что укладка трубы не должна иметь негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод.
Издание сообщило, что Nord stream 2 обосновывает необходимость строительства в зимние месяцы тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от датских властей. Кроме того, Bild также пишет о факторе американских санкций против "Северного потока-2", которые могут вступить в силу в начале следующего года, поэтому в Nord stream 2 рассчитывают закончить строительство как можно раньше.
Строительство газопровода Северный поток-2
9 декабря, 15:41
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А почему нельзя договориться негласно с этими фирмами, чтобы они срочно продали Газпрому свои суда-трубоукладчики с условием обратного выкупа по той же цене сразу по окончании прокладки СП-2. Тогда к кому санкции объявлять,если они продадут суда за день до их вступления в силу?
15 декабря, 22:39
Von Stirliz
6043104
Кстати, специально поинтересовался: в данный момент у берегов Германии стоит наш трубоукладчик Фортуна, имеющий те же параметры (по трубам и глубинам), кроме меньшей скорости прокладки, который в начале работ принимал участие в них у наших берегов. А еще есть судно Академик Черский,также подходящий для СП-2. Ну, чуть медленнее будет, но там и останется-то с десяток-другой километров!
15 декабря, 22:57
Von Stirliz
6131013
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