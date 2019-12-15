Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства

Запрос на изменение условий работ по укладке трубопровода будет рассмотрен в понедельник, при этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается, отмечает агентство.

Как писала ранее газета Bild, заявка нужна якобы из-за оговоренных в изначальном расширении на строительство трубопровода требований, что укладка трубы не должна иметь негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод.

Издание сообщило, что Nord stream 2 обосновывает необходимость строительства в зимние месяцы тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от датских властей. Кроме того, Bild также пишет о факторе американских санкций против "Северного потока-2", которые могут вступить в силу в начале следующего года, поэтому в Nord stream 2 рассчитывают закончить строительство как можно раньше.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.