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В Красноярском крае вспыхнул пожар в многоквартирном доме
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РИА Новости

В Красноярском крае вспыхнул пожар в многоквартирном доме

22:34 15.12.2019 (обновлено: 22:35 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жилой дом на 12 квартир загорелся на площади 200 квадратных метров в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Байкит загорелся двухэтажный 12-квартирный жилой дом из бруса размером 20 на 10 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара находится в квартире на втором этаже, огонь распространился на другие квартиры через кровлю. Общая площадь пожара 200 "квадратов", к тушению привлечены 22 человека и 7 единиц техники.
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МЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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