В Красноярском крае вспыхнул пожар в многоквартирном доме

"В поселке Байкит загорелся двухэтажный 12-квартирный жилой дом из бруса размером 20 на 10 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара находится в квартире на втором этаже, огонь распространился на другие квартиры через кровлю. Общая площадь пожара 200 "квадратов", к тушению привлечены 22 человека и 7 единиц техники.