В Красноярском крае вспыхнул пожар в многоквартирном доме

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жилой дом на 12 квартир загорелся на площади 200 квадратных метров в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Байкит загорелся двухэтажный 12-квартирный жилой дом из бруса размером 20 на 10 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара находится в квартире на втором этаже, огонь распространился на другие квартиры через кровлю. Общая площадь пожара 200 "квадратов", к тушению привлечены 22 человека и 7 единиц техники.