Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.