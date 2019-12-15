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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T22:17+0300
https://ria.ru/20191215/1562421101.html
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199291_207:628:2731:2048_1036x0_80_0_0_7314c2d12f41a0fa2631756570cd6114.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

22:17 15.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия – Тель-Базария, Айн-Иса – Нитулия, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Кобани – Махмудли, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
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Генерал-майор рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо, Санджека, Сафсафа, Сараф, Кухбания провинции Латакия, Дар-Хардата провинции Хама, Шарки-Кафер-Дун, Суккория, Кефрайя, Тамана, Эс-Салихия, Умм-Эль-Халахиль провинции Идлиб.
"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов", - добавил Боренков.
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