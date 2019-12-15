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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-15T22:55+0300
https://ria.ru/20191215/1562420941.html
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
https://cdn21.img.ria.ru/images/156242/08/1562420897_0:163:3061:1884_1036x0_80_0_0_6d15c009d238c8ccb9be9e981a53793d.jpg
РИА Новости

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

21:57 15.12.2019 (обновлено: 22:55 15.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Доставка новогодней елки в Кремль
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Главную елку страны двумя днями ранее срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. В этом году было выбрано 90-летнее дерево: его высота - 27 метров, диаметр ствола - 70 сантиметров, а размах ветвей у основания - 6 метров. Всего на право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев.
"Тяжеловата дорога была, конечно. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали. Сложность в том, что погода такая как раз - дождь, плохо видать”, - сказал журналистам водитель автопоезда Дед Мороз Петр Почтарев, доставивший главную новогоднюю ель России в Москву.
Он заверил, что елочка очень красивая, "пушистая-пушистая".
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Елку торжественно установят на Соборной площади и нарядят в стиле народных промыслов 23 декабря, сообщил ранее заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов. По его словам, общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря, в этом году в празднике примут участие порядка шести тысяч детей со всей страны.
Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, до 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это, однако, крайне редко, всего два раза за время правления Николая Второго. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе близ Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Доставка новогодней елки в Кремль
Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы. Дело в том, что при низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими - рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. А окончательно невозможным сделали вывоз ели из леса обильные снегопады. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.
В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.
Новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
13 декабря, 14:26Новый год—2020
Главная елка России
1200023
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Новый год—2020Московский КремльМоскваМосковская областьОбщество
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