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2019-12-15T21:54+0300
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Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне
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РИА Новости

Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне

21:54 15.12.2019
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© Россия 1 Выступление группы "Куртки Кобейна" на вручении музыкальной премии "Виктория". Стоп-кадр видео
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
© Россия 1
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не могут прокомментировать ситуацию вокруг исполнения песни "Люди на эскалаторах" группы "Куртки Кобейна" в телеверсии, так как они "не отвечают за эфир", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии, подтвердив, что режиссером концерта был Андрей Болтенко.
Ранее некоторые СМИ написали, что в песне группы "Куртки Кобейна", которая является проектом "Би-2", слово "протесты" было заглушено. Песню исполнили музыканты группы "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha. В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что телеканал "Россия 1", в эфире которого был показан концерт по случаю вручения премии "Виктория", получил телеверсию от организаторов и никакого вмешательства в материал не производил.
"Мы не можем прокомментировать данную ситуацию, так как не отвечаем за эфир", - сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Режиссер концерта Болтенко, на момент опубликования новости на звонки агентства не ответил и ситуацию не прокомментировал.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова "протест" на телеканале "Россия 1" и сам неоднократно его употреблял в эфире.
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КультураШоу-бизнесВГТРКБи-2Дмитрий КиселевЛеонид АгутинОбщество
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