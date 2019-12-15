Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не могут прокомментировать ситуацию вокруг исполнения песни "Люди на эскалаторах" группы "Куртки Кобейна" в телеверсии, так как они "не отвечают за эфир", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии, подтвердив, что режиссером концерта был Андрей Болтенко.
Ранее некоторые СМИ написали, что в песне группы "Куртки Кобейна", которая является проектом "Би-2", слово "протесты" было заглушено. Песню исполнили музыканты группы "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha. В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что телеканал "Россия 1", в эфире которого был показан концерт по случаю вручения премии "Виктория", получил телеверсию от организаторов и никакого вмешательства в материал не производил.
"Мы не можем прокомментировать данную ситуацию, так как не отвечаем за эфир", - сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Режиссер концерта Болтенко, на момент опубликования новости на звонки агентства не ответил и ситуацию не прокомментировал.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова "протест" на телеканале "Россия 1" и сам неоднократно его употреблял в эфире.