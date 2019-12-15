Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не могут прокомментировать ситуацию вокруг исполнения песни "Люди на эскалаторах" группы "Куртки Кобейна" в телеверсии, так как они "не отвечают за эфир", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии, подтвердив, что режиссером концерта был Андрей Болтенко.