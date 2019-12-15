"Аэрофлот" уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. При этом представитель экстренных служб региона сообщал о рейсе Гонконг-Москва.