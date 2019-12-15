"Аэрофлот" уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва-Гонконг вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. При этом представитель экстренных служб региона сообщал о рейсе Гонконг-Москва.
"Совершен вынужденный возврат в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия пассажира", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба аэропорта сообщила РИА Новости, что борт совершил штатную посадку.
О штатной посадке в 21.14 мск сообщил РИА Новости и представитель экстренных служб региона.