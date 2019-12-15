Таежный связной: почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни

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Неделю тратит на дорогу почтальон Андриян Хромов. Тяжелый путь через тайгу он преодолевает на лошади. Для многих жителей глухих деревень Иркутской области он единственная связь с "большой землей": привозит письма, пенсии, продукты, одежду, батарейки, другие необходимые вещи.