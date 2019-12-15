2019-12-15T21:15+0300
2019-12-15T21:15+0300
https://ria.ru/20191215/1562420453.html
Таежный связной: почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни
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РИА Новости
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РИА Новости
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Таежный связной: почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни
Неделю тратит на дорогу почтальон Андриян Хромов. Тяжелый путь через тайгу он преодолевает на лошади. Для многих жителей глухих деревень Иркутской области он единственная связь с "большой землей": привозит письма, пенсии, продукты, одежду, батарейки, другие необходимые вещи.
2019-12-15T21:15+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=48274812&type=mp4
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Таежный связной: почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни
Неделю тратит на дорогу почтальон Андриян Хромов. Тяжелый путь через тайгу он преодолевает на лошади. Для многих жителей глухих деревень Иркутской области он единственная связь с "большой землей": привозит письма, пенсии, продукты, одежду, батарейки, другие необходимые вещи.