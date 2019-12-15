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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-15T21:10+0300
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Глава Мордовии наградил победителей фестиваля народного творчества
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РИА Новости

Глава Мордовии наградил победителей фестиваля народного творчества

21:10 15.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков наградил победителей фестиваля "Шумбрат, Мордовия!" ("Здравствуй, Мордовия!"), сообщает пресс-служба правительства республики.
Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" проводится в рамках национального проекта "Культура". В этом году фестиваль посвящен театральной тематике, поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра.
"Пятнадцатого декабря в Республиканском дворце культуры прошёл заключительный концерт лауреатов и дипломантов XXIII республиканского фестиваля народного творчества "Шумбрат, Мордовия!". Глава республики назвал фестиваль одним из самых ярких событий в культурной жизни региона. По его словам, на разных этапах в фестивале приняли участие более 100 тысяч человек. Более 40 процентов участников – дети", - говорится в сообщении.
В этом году Мордовия вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Фестиваль народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" выиграл грант в сумме 3 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура".
Владимир Волков
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"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культура народов выполняет объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга. Для нашей республики разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел – это бесценное преимущество", - сказал Волков и вручил награды участникам и победителям фестиваля.
Отмечается, что десятки талантливых молодых людей, получив путевку в жизнь на фестивале "Шумбрат, Мордовия!", стали участниками престижных всероссийских и международных конкурсов, связали свою судьбу с культурой и искусством.
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