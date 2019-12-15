Глава Мордовии наградил победителей фестиваля народного творчества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Глава Глава Мордовии Владимир Волков наградил победителей фестиваля "Шумбрат, Мордовия!" ("Здравствуй, Мордовия!"), сообщает пресс-служба правительства республики.

Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" проводится в рамках национального проекта "Культура". В этом году фестиваль посвящен театральной тематике, поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра.

"Пятнадцатого декабря в Республиканском дворце культуры прошёл заключительный концерт лауреатов и дипломантов XXIII республиканского фестиваля народного творчества "Шумбрат, Мордовия!". Глава республики назвал фестиваль одним из самых ярких событий в культурной жизни региона. По его словам, на разных этапах в фестивале приняли участие более 100 тысяч человек. Более 40 процентов участников – дети", - говорится в сообщении.

В этом году Мордовия вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Фестиваль народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" выиграл грант в сумме 3 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура".

"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культура народов выполняет объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга. Для нашей республики разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел – это бесценное преимущество", - сказал Волков и вручил награды участникам и победителям фестиваля.