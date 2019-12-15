В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учительница русского языка школы № 2 Палласовки Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику челку, сделав это якобы из личной неприязни.
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Как сообщила агентству Авдощенко, инцидент произошел в пятницу. Директор утверждает, что педагог всего лишь слегка подрезал волосы — сантиметра на полтора, их нашли в мусорном ведре. Полностью же челку школьнику, по ее словам, обрезал уже кто-то другой.
"Челка у него свисала прямо на нос. <…> Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. <…> Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой. <...> И потом кто-то совсем ему отрезал", — сообщила она.
Мунтаева является классным руководителем класса, где учится подросток, и, по словам директора школы, в этом классе обучаются сложные с точки зрения успеваемости ученики. Педагога Авдощенко характеризует как большого профессионала, которая всегда заботилась о своих учениках, у нее есть грамоты и награды. О подростке, которому подрезали челку, директор говорит, что это тихий и спокойный мальчик из многодетной семьи и никаких конфликтов у него ни с Мунтаевой, ни с другими детьми никогда не было. Тем не менее в отношении учительницы начата проверка.
"Она (Мунтаева. — Прим. ред.) отстранена от работы, на время служебного расследования", — сообщила Авдощенко. Она отметила, что считает инцидент между подростком и учителем исчерпанным, родители отказались от претензий в адрес Мунтаевой.
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