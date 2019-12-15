Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Ранее в Иерусалиме открыли торговое представительство Бразилии, на церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой. До церемонии Нетаньяху встретился с Эдуарду Болсонару. Кроме того, во время встречи Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
"Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда. <...> Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это. Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки", — сказал Эдуарду Болсонару.
Он добавил, что Бразилия также "рано или поздно" намерена признать ливанское движение "Хезболлах" террористической группировкой.
5 сентября 2018, 20:00Парагвай вернул свое посольство в Израиле в Тель-Авив
В свою очередь, Нетаньяху сказал, что открытие торгового представительства — это часть того, "о чем стороны договорились в вопросе укрепления отношений".
"И это происходит здесь сегодня — как часть приверженности президента Болсонару открыть посольство в Иерусалиме в следующем году", — сказал премьер.
Ситуация вокруг Иерусалима
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
В США движение "Хезболлах" признано террористической организацией.