Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Ранее в Иерусалиме открыли торговое представительство Бразилии, на церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой. До церемонии Нетаньяху встретился с Эдуарду Болсонару. Кроме того, во время встречи Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда. <...> Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это. Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки", — сказал Эдуарду Болсонару.

Он добавил, что Бразилия также "рано или поздно" намерена признать ливанское движение "Хезболлах" террористической группировкой.

В свою очередь, Нетаньяху сказал, что открытие торгового представительства — это часть того, "о чем стороны договорились в вопросе укрепления отношений".

"И это происходит здесь сегодня — как часть приверженности президента Болсонару открыть посольство в Иерусалиме в следующем году", — сказал премьер.

Ситуация вокруг Иерусалима

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.