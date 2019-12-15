Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T20:42+0300
https://ria.ru/20191215/1562419804.html
В МВД назвали виновника аварии на трассе в Югре
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В МВД назвали виновника аварии на трассе в Югре

20:42 15.12.2019
1952
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Авария на трассе под Ханты-Мансийском, где погибли четыре человека, произошла из-за иномарки, которую занесло во время движения по встречной полосе, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Ранее в ведомстве сообщили о столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги "Иртыш". По уточненным сведениям, столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Sunny, иномарка также задела машину "Лада Калина". Погибли четыре человека.
"Со стороны Ханты-Мансийска в сторону поселка Горноправдинск двигались друг за другом "Лада Калина" и ВАЗ, навстречу ехал Nissan, который по неустановленной причине пошел в занос. Водитель "Калины" вовремя среагировал и успел уйти от лобового столкновения, удар прошел по касательной, "Калину" отбросило на обочину, а Nissan - в ВАЗ", - рассказал обстоятельства ДТП представитель ведомства.
По его словам, погибли все, кто в тот момент находился в автомобиле ВАЗ-2110. Кроме того, водитель иномарки госпитализирован. В третьей машине, которая попала в аварию, никто не пострадал, добавили в УМВД.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
Вчера, 19:22
В Нижегородской области два человека попали в больницу после ДТП
0001411
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округМВД РФПроисшествия
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Урок в школе
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево
"Аэрофлот" уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
Самолет с превышением посадочной массы штатно сел в Шереметьево
Автомобиль скорой помощи
В Югре три человека погибли в ДТП на трассе
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии
Города мира. Иерусалим
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Автомобиль скорой помощи
Число погибших в ДТП на трассе в Югре возросло до четырех человек
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Вячеслав Володин
Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
05:39Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Лента новостейМолния