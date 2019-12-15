В МВД назвали виновника аварии на трассе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Авария на трассе под Авария на трассе под Ханты-Мансийском , где погибли четыре человека, произошла из-за иномарки, которую занесло во время движения по встречной полосе, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре

Ранее в ведомстве сообщили о столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги "Иртыш". По уточненным сведениям, столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Sunny, иномарка также задела машину "Лада Калина". Погибли четыре человека.

"Со стороны Ханты-Мансийска в сторону поселка Горноправдинск двигались друг за другом "Лада Калина" и ВАЗ, навстречу ехал Nissan, который по неустановленной причине пошел в занос. Водитель "Калины" вовремя среагировал и успел уйти от лобового столкновения, удар прошел по касательной, "Калину" отбросило на обочину, а Nissan - в ВАЗ", - рассказал обстоятельства ДТП представитель ведомства.