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В Новосибирской области загорелся склад с пухом
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РИА Новости

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

20:09 15.12.2019 (обновлено: 20:27 15.12.2019)
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© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в сети ВконтактеПожар в Доволенском районе Новосибирской области
Пожар в Доволенском районе Новосибирской области
© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в сети Вконтакте
Пожар в Доволенском районе Новосибирской области
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Довольное на улице Рабочая происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. К тушению возгорания привлечены 22 человека и восемь единиц техники.
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МЧС РФНовосибирская областьПроисшествия
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