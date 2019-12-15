В Новосибирской области загорелся склад с пухом

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Довольное на улице Рабочая происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. К тушению возгорания привлечены 22 человека и восемь единиц техники.