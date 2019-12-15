Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин расценил как угрозу суверенитету РФ призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин расценил как угрозу суверенитету РФ призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Ранее Сии заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов. Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал Володин журналистам.

По его словам, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще.

"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционисткие заявления", - сказал спикер Госдумы.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и группы Хабомаи после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.