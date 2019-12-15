Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин расценил как угрозу суверенитету РФ призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Ранее Сии заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов. Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал Володин журналистам.
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По его словам, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще.
"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционисткие заявления", - сказал спикер Госдумы.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и группы Хабомаи после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.