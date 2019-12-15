Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T19:40+0300
https://ria.ru/20191215/1562418533.html
В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике
https://cdn24.img.ria.ru/images/156225/09/1562250913_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_b5c8a6b5c5885bfcb2738c4729b9aad4.jpg
РИА Новости

В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике

19:40 15.12.2019
262
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар на территории производственной площадки
Пожар на территории производственной площадки
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар на территории производственной площадки. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара, который произошел на фабрике по производству вентиляторов в центральной части Бангладеш, сообщает газета Dhakka Tribune.
Пожарная служба сообщила изданию, что пожар случился в трехэтажном здании фабрики Luxury Fan в округе Газипур близ столицы страны Дакки. Пожар начался примерно в 17.30 по местному времени (14.30 мск). Пожарным понадобилось два часа, чтобы справиться с бушующим пламенем.
При этом местные власти уточнили, что на фабрике в момент пожара было около 70-80 работников, а 19 из них находились в отдельном помещении на крыше здания.
"Из их числа 10 погибли на месте и девять выжили. Двое из них получили ранения", - передает газета слова представителя местной власти Абдуллы Аль Заки.
В свою очередь, выжившие в результате инцидента уточнили, что пожар начался после того, как загорелись полировочные материалы, предназначенные для производственных работ.
Логотип компании Total
14 декабря, 11:52
Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total
011210
Обсудить 0
Дакка (город)БангладешВ мире
Рекомендуем
Самолет
Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт
Города мира. Иерусалим
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Песков рассказал о результатах саммита в Париже
Полицейский автомобиль
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии
Эсминец Росс ВМС США
Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море
Автомобиль скорой помощи
В Югре три человека погибли в ДТП на трассе
Пожар в Доволенском районе Новосибирской области
В Новосибирской области загорелся склад с пухом
Митинг в Луганске памяти погибших в Донбассе журналистов. 15 декабря 2019
Жители ЛНР почтили память журналистов, погибших в Донбассе
Вид на Филиппины
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР надеются на обмен удерживаемыми лицами с Киевом после саммита
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Нижегородской области два человека попали в больницу после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
05:39Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Лента новостейМолния