В Нижегородской области два человека попали в больницу после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Двое из 25 пострадавших при ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, уточнили в спасательном ведомстве. По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек. Погибших нет.
"В результате ДТП в Балахнинскую ЦРБ бригадами скорой помощи были доставлены 12 человек, еще один пострадавший обратился самостоятельно. У всех 13 пострадавших состояние средней степени тяжести. В настоящее время идет осмотр пострадавших в приемном покое. По состоянию на 18:30 двое пострадавших госпитализированы", - сообщили в региональном минздраве.
Еще 12 пострадавшим в ДТП врачи оказали помощь на месте происшествия.