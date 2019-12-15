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В Нижегородской области два человека попали в больницу после ДТП
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РИА Новости

В Нижегородской области два человека попали в больницу после ДТП

19:22 15.12.2019 (обновлено: 20:44 15.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Двое из 25 пострадавших при ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, уточнили в спасательном ведомстве. По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек. Погибших нет.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
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"В результате ДТП в Балахнинскую ЦРБ бригадами скорой помощи были доставлены 12 человек, еще один пострадавший обратился самостоятельно. У всех 13 пострадавших состояние средней степени тяжести. В настоящее время идет осмотр пострадавших в приемном покое. По состоянию на 18:30 двое пострадавших госпитализированы", - сообщили в региональном минздраве.
Еще 12 пострадавшим в ДТП врачи оказали помощь на месте происшествия.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижегородской области
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ДТП в Нижегородской областиНижний НовгородМЧС РФБалахнинский районПроисшествия
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