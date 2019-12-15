Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море

Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В октябре США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".