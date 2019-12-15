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Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море
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РИА Новости

Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море

19:16 15.12.2019 (обновлено: 21:23 15.12.2019)
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© Фото : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetЭсминец "Росс" ВМС США
Эсминец Росс ВМС США
© Фото : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Эсминец "Росс" ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".
Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В октябре США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
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Черное мореВоенно-морские силы СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если в Черное море заплыл американский эсминец, то это хороший повод его потопить
15 декабря, 19:59
Лавись рыпка
11419011225
Я и моя кошка выражаем "сожаление", пока Лавруха головой мотает во все стороны.
15 декабря, 19:21
uo ou
56926385
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