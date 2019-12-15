В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе в Нижегородской области, нерейсовый автобус ехал из Иваново в Дзержинск. По информации регионального МВД, автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек, из них 12 получили помощь на месте, еще 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ.