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В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области
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РИА Новости

В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

19:00 15.12.2019 (обновлено: 19:31 15.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Сложная погодная обстановка могла стать причиной ДТП в Нижегородской области, где перевернулся автобус и пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе в Нижегородской области, нерейсовый автобус ехал из Иваново в Дзержинск. По информации регионального МВД, автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек, из них 12 получили помощь на месте, еще 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ.
"По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка - на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом", - сообщили в региональном управлении МВД.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижегородской области
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ДТП в Нижегородской областиГУ МВД по Нижегородской областиМВД РФНижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Я уже к этому привык.
15 декабря, 19:04
Vladimir Chawla
0021512
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