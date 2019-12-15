В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно". При виде полицейских он кинулся на них, угрожая "предметом, похожим на пистолет".
"В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудник полиции применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался", - сообщили в ГУМВД.
Женщину, которая оказалась матерью погибшего, доставили в медицинское учреждение.
СК возбудил уголовное дело из-за угроз применить насилие в отношении полицейского.