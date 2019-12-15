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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
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РИА Новости

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

18:21 15.12.2019 (обновлено: 22:24 15.12.2019)
94376
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно". При виде полицейских он кинулся на них, угрожая "предметом, похожим на пистолет".
"В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудник полиции применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался", - сообщили в ГУМВД.
Женщину, которая оказалась матерью погибшего, доставили в медицинское учреждение.
СК возбудил уголовное дело из-за угроз применить насилие в отношении полицейского.
Полиция
4 декабря, 11:23
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Четвертый случай за последнее время со смертельным исходом с участием полиции ... Разучились попадать в ноги и руки... Может никогда и не умели... Вот возьмите себя на их место - если на вас нападает человек , вы машинально стреляете по ногам... , а они находят смертельные точки.
15 декабря, 20:31
NNickB777
23023580
Когда застрелят вас, напишут также.
15 декабря, 21:53
TTTikhon Tikhonov
27700037
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