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В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России
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РИА Новости

В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России

18:13 15.12.2019
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© Фото : Официальный сайт администрации города КерчиВ Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи, композиция представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе минкультуры республики.
Памятник установили в сквере у морвокзала.
"Мы являемся свидетелями знакового и глубоко символичного события, которое станет ярким подтверждением культурного феномена Крыма как одного из центров мировой цивилизации, а также доказательством того, что Керчь является самым древним городом России. Сегодня открыт памятник не просто политическим деятелем Древней Руси, а материальный образ единства и неделимости Крыма и России", - приводятся в сообщении слова министра культуры республики Арины Новосельской на торжественной церемонии открытия.
© Фото : Официальный сайт администрации города КерчиВ Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
1 из 2
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи
© Фото : Официальный сайт администрации города КерчиВ Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
2 из 2
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи
1 из 2
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи
2 из 2
В Керчи открыли памятник князю Глебу и Игумену Никону
© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи
По ее словам, найденный в 1792 году на Тамани Тмутараканский камень гласил, что князь Глеб измерил море между Тмутараканью (средневековый город, расположенный в дельте реки Кубань на территории нынешней станицы Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году.
"Промер пролива - это символическое действо, обозначающие твердое русское правление на обеих берегах. Также символично, что промер был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведен Крымский мост, навеки связавший эти берега в единое и неделимое целое", - подчеркнула министр.
По ее словам, Тмутараканский камень - один из старейших русских эпиграфических памятников и самый древний документ о проведении в России геодезических работ, служащих важным материальным свидетельством русской государственности в Причерноморье в XI веке.
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