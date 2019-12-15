В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России

"Мы являемся свидетелями знакового и глубоко символичного события, которое станет ярким подтверждением культурного феномена Крыма как одного из центров мировой цивилизации, а также доказательством того, что Керчь является самым древним городом России. Сегодня открыт памятник не просто политическим деятелем Древней Руси, а материальный образ единства и неделимости Крыма и России", - приводятся в сообщении слова министра культуры республики Арины Новосельской на торжественной церемонии открытия.