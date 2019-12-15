Угрозы экологии из-за затонувшего плавдока в Севастополе нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Угрозы экологии из-за затонувшего плавучего дока и подлодки в Южной бухте Севастополя нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации. ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет. Подлодку отбуксируют к месту утилизации в понедельник.
"В настоящее время все необходимые работы произведены. С утра мы были на связи с командованием флота – военные сделали все слаженно. Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены… Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет", - сказал журналистам Развожаев.
Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.