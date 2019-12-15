Угрозы экологии из-за затонувшего плавдока в Севастополе нет

Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации. ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет. Подлодку отбуксируют к месту утилизации в понедельник.