Затонувшую в Севастополе подлодку отправят на утилизацию в понедельник

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Затонувшую в бухте Севастополя списанную подлодку отбуксируют к месту утилизации в понедельник, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации. ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.
"Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке - завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован", - сообщил журналистам Развожаев.
Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.