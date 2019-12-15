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Затонувшую в Севастополе подлодку отправят на утилизацию в понедельник
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РИА Новости

Затонувшую в Севастополе подлодку отправят на утилизацию в понедельник

18:03 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСписанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Затонувшую в бухте Севастополя списанную подлодку отбуксируют к месту утилизации в понедельник, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации. ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Вчера, 16:13
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
"Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке - завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован", - сообщил журналистам Развожаев.
Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
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Михаил РазвожаевКрымСевастопольОбщество
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