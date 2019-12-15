Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 14 человек

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в перевернувшемся автобусе на трассе в Нижегородской области выросло с 8 до 14 человек, сообщает ГИБДД России.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, уточнили в спасательном ведомстве.
"В результате ДТП четырнадцать пассажиров получили телесные повреждения", - уточнили в ГИБДД.
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