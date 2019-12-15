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Песков назвал главный итог "нормандской встречи" в Париже
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РИА Новости

Песков назвал главный итог "нормандской встречи" в Париже

17:40 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Главным итогом переговоров в Париже стали возобновление нормандского формата и встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они (Путин и Зеленский) продолжили конструктивную и позитивную динамику своего общения, которое они начали в телефонных разговорах и продолжили не менее конструктивно. Возобновился ли нормандский формат после изрядной паузы, вызванной политическими процессами, электоральными на Украине? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации минских договоренностей - нет. И, наверное, никто из серьезных людей этого прорыва не ожидал, потому что это было невозможно", - сказал Песков.
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"Поэтому, если говорить о возобновлении нормандского процесса после паузы и первой очной встречи президентов РФ и Украины - то результат положительный и важный. Предстоит тяжелая кропотливая работа с четырех сторон", - сказал Песков.
Говоря о встрече Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, Песков отметил, что они понимают друг друга. "Далеко не во всем соглашаются, соглашаются в одном и проявляют политическую волю в безальтернативности диалога в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться. Готовность и политическая воля весьма импонирует нашему президенту", - отметил Песков.
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Он добавил, что с Зеленским Путин общался с глазу на глаз около 10-15 минут, что "не так коротко".
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом... они далеки от согласия по целому ряду вопросов... Они начали диалог... Многое будет зависеть от того, насколько Зеленский последовательно будет работать в том направлении, о котором он говорил в Париже", - добавил Песков.
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