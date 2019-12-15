Ереван предложил привлечь в Россию армянских инвесторов из-за рубежа

"Присутствие российских инвестиций в Армении довольно значительное, у нас работают российские банки, "Газпром", отдельные предприниматели, но Армения будущего должна быть намного сильнее, чем сегодня. Российский опыт, наши связи в рамках общей платформы евразийского сотрудничества должны дать возможность не только для притока российских инвестиций в Армению, но и армянских в Россию, я имею в виду, из Армении и армянской диаспоры за рубежом, армян, которые живут в Америке, Франции. Одна из моих ролей - воодушевлять их вкладывать не только в Армению, но и в Россию", - отметил президент на полях Дохийского форума в Катаре.