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Ереван предложил привлечь в Россию армянских инвесторов из-за рубежа
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РИА Новости

Ереван предложил привлечь в Россию армянских инвесторов из-за рубежа

17:24 15.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Президент Армении Армен Саркисян. Архивное фото
ДОХА, 15 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Армения хочет привлечь в экономику России армянских инвесторов из-за рубежа, заинтересована в привлечении российских инвестиций в сферу искусственного интеллекта, сообщил в воскресенье РИА Новости президент Армении Армен Саркисян.
"Присутствие российских инвестиций в Армении довольно значительное, у нас работают российские банки, "Газпром", отдельные предприниматели, но Армения будущего должна быть намного сильнее, чем сегодня. Российский опыт, наши связи в рамках общей платформы евразийского сотрудничества должны дать возможность не только для притока российских инвестиций в Армению, но и армянских в Россию, я имею в виду, из Армении и армянской диаспоры за рубежом, армян, которые живут в Америке, Франции. Одна из моих ролей - воодушевлять их вкладывать не только в Армению, но и в Россию", - отметил президент на полях Дохийского форума в Катаре.
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По его словам, свою очередь, "Армения заинтересована в привлечении российских инвестиций в проекты, связанные с искусственными интеллектом, новыми технологиями и математическими моделями".
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Армен СаркисянРоссияАрменияЭкономика
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