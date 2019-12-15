Песков: Россия не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией в Идлибе

"Это сотрудничество продолжается, и совсем недавно в Сочи два президента подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество по Идлибу в плане реализации сочинских договоренностей. При этом мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе и пока до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных", - сказал Песков.