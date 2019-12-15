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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T16:47+0300
https://ria.ru/20191215/1562414705.html
Песков: Россия не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией в Идлибе
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РИА Новости

Песков: Россия не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией в Идлибе

16:47 15.12.2019
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Россия по-прежнему обеспокоена присутствием террористов в сирийском Идлибе, но не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Это сотрудничество продолжается, и совсем недавно в Сочи два президента подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество по Идлибу в плане реализации сочинских договоренностей. При этом мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе и пока до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных", - сказал Песков.
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"Продолжать сотрудничество (с Турцией - ред.), другой альтернативы нет", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать в этой ситуации.
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