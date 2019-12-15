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2019-12-15T16:45+0300
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Песков назвал причины демонизации России в США
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РИА Новости

Песков назвал причины демонизации России в США

16:45 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США. Ситуация в США абсолютно беспрецедентная - когда произошла поляризация политического ландшафта, доселе невиданная поляризация", - сказал Песков.
По словам, такая же поляризация там произошла и в обществе. "Американское общество раскололось. И ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, не можем останавливать чудовищные законопроекты. И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
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Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью
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Дмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Причина демонизации - слабость России. Общество и власть в России разделены. Лично мне постоянно поднимают тарифы и налоги, при этом я смотрю расследования где вижу, что безработная жена Медведева летает на частном самолете. Я не чувствую себя и Медведева одним народом, уверен, что враги России все эти настроения отслеживают и используют.
15 декабря, 17:49
МСМаксим Солдусов
1610107
Согласен. США демонизируют Россию потому что Россия идеально подходит на роль мальчика для битья. С одной стороны для американского обывателя Россия ассоциируется с СССР и его мощью, но с другой американская элита прекрасно знает что в реальности Россия ничего противопоставить США не может и поэтому на неё можно спокойно вешать всех собак не боясь получить сдачи. Именно это мы и видимо последние годы.
15 декабря, 18:18
Будущее Страны
900105
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