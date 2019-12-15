Песков назвал причины демонизации России в США

"Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США. Ситуация в США абсолютно беспрецедентная - когда произошла поляризация политического ландшафта, доселе невиданная поляризация", - сказал Песков.

По словам, такая же поляризация там произошла и в обществе. "Американское общество раскололось. И ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, не можем останавливать чудовищные законопроекты. И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений", - отметил пресс-секретарь президента РФ.