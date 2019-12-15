В Башкирии около 70% магазинов убрали из продажи снюс

"По снюсам. Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу - к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков. Итоги субботних и воскресных проверок объявлю завтра на селекторе. Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае - недопустимо", - написал Хабиров.