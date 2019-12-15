В Башкирии около 70% магазинов убрали из продажи снюс

УФА, 15 дек - РИА Новости. Около 70% магазинов в Башкирии, где продавали снюс, убрали этот товар с прилавков после отравления школьника в Стерлитамаке, сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Ранее после отравления 11-летнего школьника из Стерлитамака жевательной конфетой с содержанием никотина глава региона Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.
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"По снюсам. Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу - к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков. Итоги субботних и воскресных проверок объявлю завтра на селекторе. Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае - недопустимо", - написал Хабиров.
Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что 11-летний школьник в башкирском Стерлитамаке попал в больницу с отравлением после того, как перед уроками попробовал никотиновую смесь. Прокуратура проводит проверку. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что жевательную конфету с содержанием никотина мальчику дал другой ученик школы.
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