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Песков заявил, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе
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РИА Новости

Песков заявил, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе

16:18 15.12.2019
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Отношения России и США находятся в таком глубоком кризисе, что даже визит главы МИД РФ Сергея Лаврова вряд ли был способен переломить ситуацию и "вывести все в позитив", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно давал оценку нашим двусторонним отношениям. Безусловно, в Москве весьма позитивно воспринимают тот факт, что министр Лавров был принят президентом (США). Это была хорошая возможность еще раз донести до руководства США наши основным позиции по более горячим моментам. Но, конечно же, мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма", - добавил он.
Лавров посетил Вашингтон 10 декабря, встретившись с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом.
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
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