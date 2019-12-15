Песков заявил, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе

"Президент неоднократно давал оценку нашим двусторонним отношениям. Безусловно, в Москве весьма позитивно воспринимают тот факт, что министр Лавров был принят президентом (США). Это была хорошая возможность еще раз донести до руководства США наши основным позиции по более горячим моментам. Но, конечно же, мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.