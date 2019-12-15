Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от паводка

По его словам, это не значит, что все, кто получил сертификаты, уже решили свои жилищные проблемы. Кто-то до сих пор выбирает себе новое жилье или ждет начала строительства, добавил мэр.

При этом, по его словам, остались проблемы на границах зоны подтопления, где во время паводка подтопило огороды, придомовые территории. Однако с наступлением холодов вода замерзла и некоторые дома повело, отметил он. Мэр заверил, что такие объекты уже проверяют, если здание будет признано непригодным для проживания, то люди получат сертификаты на новое жилье.