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Песков назвал "нормандский саммит" общей победой
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РИА Новости

Песков назвал "нормандский саммит" общей победой

16:12 15.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале назвал прошедший в Париже саммит лидеров стран "нормандской четверки" общей победой и выразил надежду, что следующая встреча будет еще более результативной.
"Я не слышал этих слов, не могу этого подтвердить, но и не могу опровергнуть. Я думаю, что это была общая победа, потому что действительно поставлен таймер, действительно дано поручение министрам и помощникам эти четыре месяца не идти вхолостую, а конкретно работать над имплементацией этих договоренностей. Есть надежда на то, что эти четыре месяца не будут потрачены впустую и следующая встреча, возможно, будет еще более результативной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала Путину, что это его победа.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Ангела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
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