Песков назвал "нормандский саммит" общей победой

"Я не слышал этих слов, не могу этого подтвердить, но и не могу опровергнуть. Я думаю, что это была общая победа, потому что действительно поставлен таймер, действительно дано поручение министрам и помощникам эти четыре месяца не идти вхолостую, а конкретно работать над имплементацией этих договоренностей. Есть надежда на то, что эти четыре месяца не будут потрачены впустую и следующая встреча, возможно, будет еще более результативной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала Путину, что это его победа.