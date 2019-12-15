Песков рассказал о снижении шансов на вооруженный конфликт на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Приход к власти в Украине Владимира Зеленского и переговоры президента РФ Владимира Путина в Париже сократили шансы на вооруженный конфликт на Украине, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Скорее, да", - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего, удалось ли сократить шансы на военный конфликт на Украине в результате прихода Зеленского к власти и в результате переговоров, которые Путин вел в Париже.
"Ответ в данном случае утвердительный. Зеленский не относится к "партии войны". Если (экс-президент Украины Петр) Порошенко олицетворял "партию войны", он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - сказал Песков.
Лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи в Париже в начале недели приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
9 декабря, 21:34Минские соглашения