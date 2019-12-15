В Кремле заявили о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинская сторона в начале переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже пыталась отредактировать согласованный заранее документ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Я думаю, это можно рассказать, ничего страшного не будет. Дело в том, что Парижу предшествовала достаточно напряженная работа помощников президентов, которые работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков.
"Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры", - добавил он.
Пресс-секретарь российского президента рассказал, что эта работа длилась много часов. "Это тяжело физически, это затратно с точки зрения умственной энергии. Но вы знаете, работоспособность нашего президента феноменальная, но для любого человека это тяжелый труд. Это действительно были очень непростые переговоры", - подчеркнул Песков.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
9 декабря, 21:34Минские соглашения