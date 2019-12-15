В Кремле заявили о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Я думаю, это можно рассказать, ничего страшного не будет. Дело в том, что Парижу предшествовала достаточно напряженная работа помощников президентов, которые работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков.

"Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры", - добавил он.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что эта работа длилась много часов. "Это тяжело физически, это затратно с точки зрения умственной энергии. Но вы знаете, работоспособность нашего президента феноменальная, но для любого человека это тяжелый труд. Это действительно были очень непростые переговоры", - подчеркнул Песков.