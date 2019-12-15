На Украине мужчина получил год условно за советский флаг в День Победы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Одесской области Украины к году условно за демонстрацию 9 мая красного флага с надписью "Отечественная война" и георгиевской ленты, сообщает в воскресенье телеканал NewsOne.
"Лишение свободы на год условно за использование запрещенной коммунистической символики. В Одесской области такой приговор вынес суд жителю Измаильского района за то, что он во время празднования Дня Победы на свой велосипед прикрепил георгиевскую ленточку и красный флаг с надписью "Отечественная война", - заявила журналистка в эфире телеканала.
По информации телеканала, за георгиевскую ленточку на мужчину составили админпротокол, а за флаг возбудили уголовное дело. Кроме условного срока мужчину обязали оплатить судебные издержки.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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