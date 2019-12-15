На Украине мужчина получил год условно за советский флаг в День Победы

"Лишение свободы на год условно за использование запрещенной коммунистической символики. В Одесской области такой приговор вынес суд жителю Измаильского района за то, что он во время празднования Дня Победы на свой велосипед прикрепил георгиевскую ленточку и красный флаг с надписью "Отечественная война", - заявила журналистка в эфире телеканала.