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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
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РИА Новости

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

15:48 15.12.2019 (обновлено: 21:30 15.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

"Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен", — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина ранее заявил, что у него при себе взрывчатое вещество, которое он может взорвать.

Сотрудник полиции
5 декабря, 04:06
Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
Полиция задержала дебошира. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка.
Самолет должен был отправиться в Краснодар в 13:45 мск, по данным табло аэропорта Домодедово, он вылетел в 16:32.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7, во время посадки пассажиров на рейс S7 2073 Москва — Краснодар бортпроводник услышал в разговоре пассажиров, как мужчина заявил, что на борту находится взрывное устройство.
"Информация была доведена до сведения командира воздушного судна", — сказала собеседница агентства.
Оперативные службы провели повторный досмотр воздушного судна, груза, багажа, пассажиров. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. "Информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась", — заявили в пресс-службе перевозчика.
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Домодедово (аэропорт)МоскваКраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
Пока не будет четкого закона ,по которым всяких дебоширов на самолетах заставят не только копеечный штраф выплачивать, а полностью компенсировать убытки и быть занесенным в черные списки...все так и будет.
15 декабря, 19:24
Vladidmir Kanygin
1111002
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