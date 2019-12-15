В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

"Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен", — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина ранее заявил, что у него при себе взрывчатое вещество, которое он может взорвать.

Полиция задержала дебошира. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка.

Самолет должен был отправиться в Краснодар в 13:45 мск, по данным табло аэропорта Домодедово, он вылетел в 16:32.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7, во время посадки пассажиров на рейс S7 2073 Москва — Краснодар бортпроводник услышал в разговоре пассажиров, как мужчина заявил, что на борту находится взрывное устройство.

"Информация была доведена до сведения командира воздушного судна", — сказала собеседница агентства.