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Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт
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РИА Новости

Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт

15:39 15.12.2019
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© Flickr / Paul LucasСамолет
Самолет
© Flickr / Paul Lucas
Самолет. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Самолет, вылетевший из Иркутска в Красноярск в 15.51 (10.51 мск), вернулся обратно по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
"По нашим данным, рейс вылетел из Иркутска и через полчаса вернулся. Пострадавших нет. Технические причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
В справочной аэропорта города Иркутска уточнили, что рейс вернулся в 16.35 (11.35 мск). Пассажиры улетели в Красноярск другим бортом в 19.08 (14.08 мск).
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ИркутскКрасноярскПроисшествия
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