В Краснодаре инвалида не пустили в караоке-клуб, пишут СМИ

"Перед нами выстроилась армия из секьюрити и администраторов. Нас даже в зал не пропустили. Стеной перед нами встали, чтобы, не дай бог, посетители не увидели, что мы с инвалидом-колясочником. Мы позвонили в еще несколько мест и были точно так же аккуратно посланы", — рассказала девушка.