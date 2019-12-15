В Краснодаре инвалида не пустили в караоке-клуб, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не позволили отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала радиостанции "Говорит Москва" подруга мужчины Юлия Надеина.
По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь. При этом в заведении были свободные места, уверяет Юлия.
"Перед нами выстроилась армия из секьюрити и администраторов. Нас даже в зал не пропустили. Стеной перед нами встали, чтобы, не дай бог, посетители не увидели, что мы с инвалидом-колясочником. Мы позвонили в еще несколько мест и были точно так же аккуратно посланы", — рассказала девушка.
Молодые люди уехали домой, однако в полвторого им перезвонили и сказали, что столик освободился. По словам девушки, это произошло уже после того, как история попала в соцсети.
"Мы надеемся, что после того резонанса проверочка сама собой нарисуется. И все задумаются о произошедшем. <…> Мы просто хотим привлечь внимание людей: будьте добрее! Неизвестно, где вы окажетесь завтра. Не дай бог никому попасть в коляску", — заключила Юлия.
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