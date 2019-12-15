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Диетолог развенчала миф о пользе горячего чая при простуде
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РИА Новости

Диетолог развенчала миф о пользе горячего чая при простуде

15:08 15.12.2019 (обновлено: 17:21 15.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Чайник с чаем
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила, что горячий чай может только ухудшить состояние больного с высокой температурой, поэтому его стоит пить в теплом виде.
Она напомнила, что чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект, а жидкость при высокой температуре и так выводится из организма человека.
"Лучше пить щелочные напитки", — посоветовала Соломатина.
Диетолог также напомнила, что черный чай не стоит пить людям с возбудимой нервной системой, а также тем, кто боится стоматолога. Она пояснила, что чай только усилит страх и дрожь в теле.
Соломатина призвала не злоупотреблять черным чаем и беременных: напиток может вызывать возбуждение и выкидыш.
Кроме того, этот напиток не стоит пить при атеросклерозе, гипертонии и бессоннице, а также людям с проблемами кишечно-желудочного тракта, при колите, язвах и повышенной кислотности в желудке.
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