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Роухани встретился с будущим послом Ирана в России
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РИА Новости

Роухани встретился с будущим послом Ирана в России

15:07 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани провел встречу с будущим послом страны в России Каземом Джалали в воскресенье перед его отъездом в РФ, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.
Сообщается, что в ходе встречи президент Ирана упомянул о "хороших двусторонних и многосторонних отношениях", которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Джалали удачи в выполнении его обязанностей.
Роухани подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, а также частному и государственному сектору все возможности и потенциал Ирана. Он также отметил значимость содействия с Россией и ускорения процессов выполнения соглашений между двумя странами.
Ранее посольство Ирана в РФ подтвердило, что новым послом в России станет парламентарий Казем Джалали. Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.
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Казем ДжалалиХасан РоуханиМехди СанаиРоссияВ мире
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