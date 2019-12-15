ЕАО получит более 309 миллионов рублей на зарплату бюджетникам

ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Более 309 миллионов рублей получит Более 309 миллионов рублей получит Еврейская автономная область в ближайшее время на выплату зарплаты бюджетникам, сообщает правительство региона.

"Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 миллионов рублей на решение первоочередных задач. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре текущего года и оплату текущих судебных исков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства в регион поступят после того, как распоряжение о выделении средств подпишут в правительстве РФ.

Сообщается, что Гольдштейн также обратился к первому зампреду правительства с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта. "Силуанов дал этому предложению положительную оценку", - отмечается в сообщении.