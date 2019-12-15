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2019-12-15T15:05+0300
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ЕАО получит более 309 миллионов рублей на зарплату бюджетникам
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РИА Новости

ЕАО получит более 309 миллионов рублей на зарплату бюджетникам

15:05 15.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Более 309 миллионов рублей получит Еврейская автономная область в ближайшее время на выплату зарплаты бюджетникам, сообщает правительство региона.
"Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 миллионов рублей на решение первоочередных задач. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре текущего года и оплату текущих судебных исков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что средства в регион поступят после того, как распоряжение о выделении средств подпишут в правительстве РФ.
Сообщается, что Гольдштейн также обратился к первому зампреду правительства с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта. "Силуанов дал этому предложению положительную оценку", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.
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