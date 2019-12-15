Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с Путиным

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по Донбассу дают возможность "добиться результата – конец войны на Украине", об этом он заявил съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита "нормандской четверки".
Журналисты программы "Москва. Кремль. Путин" спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил президент Украины.
Он добавил, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.
"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", — подчеркнул президент Украины.
Он также сообщил, что у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное – положено начало общению.
В понедельник лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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