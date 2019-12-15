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РИА Наука
2019-12-15T15:00+0300
https://ria.ru/20191215/1562411773.html
Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156241/16/1562411683_0:121:850:599_1036x0_80_0_0_32696eaaf5f53d5efec5821970712969.jpg
РИА Новости

Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса

14:57 15.12.2019 (обновлено: 15:00 15.12.2019)
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© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثارАрхеологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثار
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Группа египетских археологов обнаружила небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта, говорится в заявлении министерства по делам древностей.
По словам генерального директора управления по древностям Среднего Египта Гамаля ас-Самастауи, статуя сделана из известняка, ее высота составляет 35 сантиметров, длина – 55 сантиметров. Он подчеркнул, что статуя имеет "ясные и красивые черты и детали", что "отражает уровень мастерства древнеегипетского скульптора", ее возраст пока не сообщается.
© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثارАрхеологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثار
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
Сообщается, что археологи также нашли ряд амулетов, сделанных из фаянса, остраконы из керамики, глиняные горшки разных форм и размеров и флакон из алебастра.
Создать знаменитого Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (около 2500 года до н.э.). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.
Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — "отец страха"). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, "обновлять" только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.
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