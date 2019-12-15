Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса

Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта

Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта

© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثار Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Группа египетских Группа египетских археологов обнаружила небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта , говорится в заявлении министерства по делам древностей.

По словам генерального директора управления по древностям Среднего Египта Гамаля ас-Самастауи, статуя сделана из известняка, ее высота составляет 35 сантиметров, длина – 55 сантиметров. Он подчеркнул, что статуя имеет "ясные и красивые черты и детали", что "отражает уровень мастерства древнеегипетского скульптора", ее возраст пока не сообщается.

© Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثار Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта © Фото : Ministry of Antiquities وزارة الآثار Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта

Сообщается, что археологи также нашли ряд амулетов, сделанных из фаянса, остраконы из керамики, глиняные горшки разных форм и размеров и флакон из алебастра.

Создать знаменитого Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (около 2500 года до н.э.). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.